Google станет крупнейшим покупателем «зеленого» электричества

Google заключил крупнейшее в истории соглашение о поставках возобновляемой электроэнергии с морских ветроэнергетических проектов у побережья Нидерландов. Об этом сообщила Газета.Ru со ссылкой на официальный блог американского техногиганта.

Речь идет о закупке 478 МВт электроэнергии из двух новых ветроэлектростанций, разработанных консорциумами Crosswind и Ecowende, совместными предприятиями энергетической компании Shell и голландской коммунальной компании Eneco.

Энергию направят на снабжение двух дата-центров Google в Нидерландах.

Google также объявил о подписании меньших договоров о распределении электроэнергии в Италии, Польше и Бельгии, но не раскрыл никаких финансовых деталей этих соглашений.

Рекордную сделку называют частью плана Google по полному обеспечению работы дата-центров безуглеродной энергией к 2030 году.