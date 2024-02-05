Церемонию открытия Игр-2024 увидят вживую 300 тысяч человек

Во Франции решили урезать количество зрителей, которые смогут вживую посмотреть церемонию открытия летней Олимпиады-2024 в Париже, которая стартует 26 июля. Об этом сообщает Rambler со ссылкой на заявление министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

По словам главы МВД, в общей сложности количество зрителей составит 300 тыс. человек, что вдвое меньше, чем предполагалось еще в 2022 году. В любом случае парижское открытие Игр станет самым масштабным и самым необычным в истории: организаторы решили отказаться от традиционной церемонии на стадионе и провести ее в виде водного парада по Сене. Привычный парад команд на арене заменит водный парад тех же команд по Сене.

Спортсмены проследуют по реке примерно на 170 судах, а маршрут пройдет через такие знаковые места, как собор Парижской Богоматери, Лувр, площадь Согласия и Эйфелева башня. Именно в районе главного символа французской столицы разместится финишная точка парада. Сама же церемония завершится в садах Трокадеро.

Пока что организаторы держат многие детали церемонии в секрете, но режиссер церемонии Тома Жолли отметил, что это будет очень разнообразное шоу, темой которого станет мультикультурализм.