Ученые работают над созданием робота, который будет ремонтировать газопровод изнутри

Ученые из университета Карнеги-Меллона трудятся над разработкой модульного робота для проверки и ремонта подземных газопроводов, пишет Ferra со ссылкой на New Atlas.

Робот оборудован уникальным мобильным модулем, способным передвигаться по трубопроводу внутри благодаря трём моторизованным колесам. Это позволит в значительной степени упростить ремонт.

Основной модуль робота включает в себя батарейный модуль, картографический модуль с оптическим сенсором высокого разрешения и лазером для создания 3D-изображения внутренней поверхности трубы, а также модуль ремонта.

На данный момент модуль ремонта представляет собой вращающийся элемент, наносящий непрерывный слой быстроотверждающейся герметизирующей смолы на поверхность трубы. Команда на поверхности выявляет проблемы с помощью картографического модуля и системы искусственного интеллекта для анализа изображений.

Робот сможет проверить около 14,5 км трубы диаметром 305 мм за восемь часов или за то же время покрыть герметиком приблизительно 3 км. Энергоснабжение робота осуществляется по кабелю длиной 61 м, но ученые утверждают, что смогут увеличить длину до 2 км.