Туркменский посол встретился с госминистром иностранных дел Шри Ланки

2 февраля состоялась встреча посла Туркменистана в Шри Ланке Ш.Гельдыназарова с государственным министром иностранных дел Шри Ланки Тарака Баласурия. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Туркменистана.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов дальнейшего расширения двустороннего взаимодействия в политическом, торгово-экономическом и культурно-гуманитарном направлениях.

В частности, дипломаты отметили наличие потенциала для развития сотрудничества в таких сферах, как межпарламентские связи, нефтегазовая и химическая отрасли, транспортно-логический сектор, текстильная промышленность, туризм и образование.

Отдельное внимание было уделено расширению культурных связей между странами. Посол сообщил госминистру, что в этом году на международном уровне торжественно отмечается 300-летие со дня рождения великого поэта Востока Махтумкули Фраги, в связи с чем 2024 год в Туркменистане объявлен годом — «Кладезь разума Махтумкули Фраги».