Количество платных подписчиков YouTube впервые превысил отметку в 100 млн

Количество платных подписчиков на музыкальные и видеосервисы YouTube впервые превысили 100 млн, показав значительный рост популярности платформы среди пользователей, желающих иметь доступ к контенту без рекламы и с дополнительными функциями, передает Ferra со ссылкой на издание The Verge.

Если учитывать пробные подписки, общее число подписчиков немного меньше, но YouTube все равно остается ключевым игроком на рынке цифровых подписок.

С момента запуска платного YouTube Premium около девяти лет назад, подписка стала весьма важным источником дохода для Google, в 2023 году они принесли $15 млрд.

Сервисы компании предлагают пользователям не только просмотр без рекламы, но и высококачественное воспроизведение, возможность воспроизведения в фоновом режиме и загрузку контента для офлайн-просмотра.