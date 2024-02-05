Илон Маск признан самым переоцененным СЕО второй год подряд

Деловой журнал Fortune представил ежегодный рейтинг самых переоцененных и недооцененных генеральных директоров в США. Антирейтинг самых «переоцененных» руководителей второй год подряд возглавил глава Tesla и SpaceX Илон Маск.

Как сообщает RB.RU, акции Tesla резко упали, потеряв миллиарды в рыночной стоимости, а планы по созданию полностью беспилотных автомобилей так и остались невыполненными. Планы SpaceX по созданию города на Марсе кажутся все также отдаленными, а спорное приобретение соцсети Twitter (ныне – X) и неудачи в его управлении вызвало пока лишь финансовые проблемы.

Вдобавок, на днях суд штата Делавэр лишил Маска выплаты бонуса в размере $56 млрд, после чего миллиардер заявил о планах перевода компании в Техас, аргументировав это предложение перед акционерами вынесенным судебным решением.

Вторым в рейтинге переоцененных CEO оказался Роберт (Боб) Айгер, глава Disney, акции которой за год рухнули на 9%. До этого, с марта 2021 года, ценные бумаги упали еще на 50%. Айгер был сотрудником компании более 40 лет, 15 из которых занимал должность гендиректора.

Напротив, звания самого недооцененного гендиректора в восьмой раз удостоился глава Microsoft Сатья Наделла. Респонденты отметили удачные инвестиции корпорации в OpenAI и успешное закрытие сделки по покупке Activision Blizzard вопреки нежеланию антимонопольных регуляторов одобрять ее.

Fortune составил рейтинг на основе данных опроса нескольких тысяч топ-менеджеров и аналитиков компаний в США.