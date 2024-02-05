В УЕФА объявили о нововведениях для заботы об экологии во время Евро-2024

В регламент футбольного чемпионата Европы 2024 года, который пройдёт в Германии, в качестве критерия впервые была включена экологичность. Какие нововведении будут этому способствовать – рассказали на официальном сайте УЕФА, передает портал «Чемпионат».

Отмечается, что расписание матчей специально разработали таким образом, чтобы команды проводили матчи группового этапа только в двух региональных кластерах. Цель — сократить расстояния между городами-организаторами для команд и болельщиков.

Это позволит делегациям команд путешествовать от базовых лагерей до мест проведения матчей на групповом этапе поездом или автобусом, что будет оставлять гораздо меньший углеродный след, чем на предыдущих турнирах.

При этом многие сборные взяли на себя обязательства использовать выбранный ими базовый лагерь для команд для дальнейших инвестиций в инфраструктуру своих тренировочных площадок. Отмечается, что это будет приносить пользу местным сообществам ещё долгое время после завершения турнира.