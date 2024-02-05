Аппарат Омбудсмена Туркменистана нацелен на увеличение численности персонала и открытие отделений в регионах

Утвержден «Стратегический план Аппарата Омбудсмена Туркменистана на 2024-2028 годы». Документ, подписанный Уполномоченным представителем по правам человека в Туркменистане, основан на национальном законодательстве, принятых и успешно реализуемых программах и планах по различным областям прав человека, рекомендациях международных экспертов и накопленном опыте работы Аппарата, сообщает электронное издание «Туркменистан: Золотой век».

План нацелен на дальнейшее укрепление институционального потенциала Аппарата, увеличение численности персонала и бюджетных ресурсов, необходимых для создания региональных отделений в велаятах и расширения программ и мероприятий.

Документ может стать важным шагом, направленным на укрепление технического потенциала, эффективности и результативности Аппарата, который претендует на аккредитацию Глобального альянса национальных правозащитных учреждений.

Стратегия будет реализовываться посредством ежегодных мероприятий c детальным распределением ресурсов и конкретными мерами, которые будут осуществляться для достижения стратегических результатов. В нем предусмотрен также механизм мониторинга и оценки.

Кроме того, для достижения обозначенных в плане стратегических приоритетов определены действия, которые должны привезти к ожидаемым долгосрочным результатам.

План включает четыре приоритетных направления высокого уровня. Три из них направлены на внешнюю деятельность, а один — на внутреннюю работу Аппарата.

Полный текст Стратегического плана доступен для ознакомления на туркменском, английском и русском языках на официальном сайте Омбудсмена.