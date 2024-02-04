Ученые впервые напечатали работающую ткань мозга на 3D-принтере

Биологи из США совершили настоящий прорыв: впервые в истории им удалось создать на 3D-принтере ткань человеческого мозга, которая способна расти и функционировать как настоящая. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на Cell Stem Cell.

В отличие от традиционных методов 3D-печати, где слои материала накладываются друг на друга вертикально, в данном случае ученые применили горизонтальную ориентацию. Клетки мозга располагались бок о бок, подобно карандашам на столе. Для обеспечения необходимой структуры и поддержки нейронных связей использовался специальный мягкий гель.

«Мы напечатали кору головного мозга и полосатое тело, и результаты превзошли все наши ожидания. Даже при использовании разных типов клеток из разных отделов мозга они без проблем взаимодействовали друг с другом, используя специфические сигнальные пути», – делятся авторы исследования.

Данная технология открывает новые возможности для изучения нейродегенеративных заболеваний, таких как синдром Дауна, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Напечатанная ткань мозга может стать моделью для тестирования новых лекарств и методов лечения.

Важным преимуществом является доступность технологии: она не требует дорогостоящего оборудования или сложных методов культивирования клеток, что делает ее потенциально доступной для многих лабораторий.