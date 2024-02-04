Утвержден стратегический план Аппарата Омбудсмена Туркменистана до 2028 года

Утвержден «Стратегический план Аппарата Омбудсмена Туркменистана на 2024-2028 годы», основанный на национальном законодательстве, принятых и успешно реализуемых программах и планах по различным областям прав человека, рекомендациях международных экспертов и накопленном опыте работы Аппарата.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», план нацелен на дальнейшее укрепление институционального потенциала Аппарата Омбудсмена, увеличение численности персонала и бюджетных ресурсов для расширения деятельности.

Ожидается, что стратегический план станет важным шагом, направленным на укрепление технического потенциала, эффективности и результативности Аппарата, который претендует на аккредитацию Глобального альянса национальных правозащитных учреждений.

В плане предусмотрен также механизм мониторинга и оценки и определены действия, которые должны привести к долгосрочным результатам.

Ознакомиться с документом можно на официальном сайте Уполномоченного представителя по правам человека в Туркменистане на туркменском, английском и русском языках.