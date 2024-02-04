Туркменистан отправил в Кыргызстан 2 тысячи тонн СПГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Распоряжение, согласно которому Государственный концерн «Туркменгаз» безвозмездно передал Кыргызской Республике 2 тысячи тонн сжиженного природного газа (СПГ) в качестве дружественной и братской помощи, пишет TDH.

Это решение было принято в связи со сложной ситуацией в энергетической сфере Кыргызской Республики. Для доставки гуманитарного груза было подготовлено 53 железнодорожных цистерны. Отправка СПГ стала проявлением дружеских отношений между двумя странами и продолжением традиций гуманизма туркменского народа.

Поддержка в трудной ситуации особенно важна, и оказание помощи братскому народу Кыргызстана отражает приверженность Туркменистана идеалам гуманизма, отмечет источник.