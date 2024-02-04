Российские вузы предлагают туркменским студентам получить сразу два диплома магистра

Казанский национальный исследовательский технический университет (КНИТУ) имени А.Н. Туполева и Академия гражданской защиты МЧС России запустили совместную магистерскую программу для иностранных студентов. Программа позволит получить сразу два диплома магистра – по направлениям «Техносферная безопасность» и «Устойчивость муниципальных образований к бедствиям».

Обучение будет проходить очно и дистанционно (на платформе TEAMS) на протяжении двух лет. После успешного окончания студенты получат дипломы обоих российских вузов. Такая уникальная возможность предоставляется впервые и доступна в том числе для граждан Туркменистана, пишет сайт посольства страны в РФ.

Совместный проект КНИТУ и Академии МЧС открывает перед иностранными студентами перспективы получения углубленной подготовки сразу в двух востребованных сферах – техносферной безопасности и защите от бедствий. Это позволит выпускникам расширить спектр профессиональной деятельности в своих странах.

Инициатива двух российских вузов направлена на укрепление международного гуманитарного сотрудничества в сфере подготовки высококвалифицированных кадров.