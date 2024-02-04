Посол Туркменистана принял участие во встрече главы МИД России с дипломатами СНГ

В Москве прошла ежегодная традиционная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с послами стран СНГ. В ней принял участие и посол Туркменистана в РФ Эсен Айдогдыев. Целью мероприятия стало подведение итогов сотрудничества в рамках Содружества в 2023 году и рассмотрение планов на будущее, сообщает туркменское дипломатическое представительство в РФ.

Как сообщается, на встрече стороны обсудили приоритеты председательства России в СНГ в текущем году. Кроме того, участники встречи обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Традиционные ежегодные встречи главы МИД России с послами стран СНГ проводятся с целью координации совместной работы и определения стратегических направлений сотрудничества на будущий год.