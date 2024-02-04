Мингазов о потенциальной игре против Месси: «Сбывается моя детская мечта»

Туркменский футболист, полузащитник «Китчи» Руслан Мингазов в беседе с корреспондентом Turkmenportal поделился ожиданиями от предстоящего матча «Звезд Гонконга» против клуба MLS «Интер Майами» и потенциальной встрече с восьмикратным обладателем «Золотого мяча», аргентинским форвардом Лионелем Месси.

– Я очень благодарен тренеру сборной Гонконга Йорну Андерсену и Федерации футбола Гонконга за возможность попасть в список игроков на игру против «Интер Майами». Для меня большая честь представлять страну, в которой я играю, на таком уровне, – отметил Мингазов.

– Вы можете стать первым в истории туркменским футболистом, сыгравшим против Месси. Что это значит для Вас лично и для туркменского футбола в целом?

– Конечно, это большая честь – потенциально стать первым туркменским футболистом, сыгравшим против Месси. Для меня лично это огромная мотивация и возможность протестировать свои силы против одного из лучших футболистов мира. А для туркменского футбола в целом это шанс заявить о себе на мировой арене.

– Как Вы готовитесь к игре против такого именитого соперника как Месси? Есть ли у Вас какой-то особый план на этот матч?

– Я стараюсь готовиться к этому матчу как к любому другому – максимально собранно и сфокусировано. Конечно, игра против такого футболиста как Месси придает дополнительную мотивацию. Но особого плана на игру нет – буду придерживаться указаний тренера и выполнять свои задачи на поле. Главное – сыграть в свою силу.

– Что для Вас значит возможность поиграть против футболиста уровня Месси?

– Детская мечта сбывается – сыграть на одном поле с величайшим футболистом современности. Конечно, ответственность перед болельщиками на Родине тоже вдохновляет меня сыграть как можно лучше. Но в целом я стараюсь относиться к этому матчу как к празднику футбола и насладиться игрой.

Ранее сообщалось, что товарищеский матч «Звезд Гонконга» против «Интер Майями» пройдет 4 февраля на Национальном стадионе, вмещающем 40 тысяч зрителей.

Руслан Мингазов перешел в «Китчи» в марте 2022 года, став первым туркменским легионером в Гонконге. По итогам сезона 2022-2023 полузащитник был признан лучшим игроком Гонконгской Премьер-Лиги.