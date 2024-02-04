Интервью с руководителем туркменской экспедиции «Рамсар 24» Эльдаром Рустамовым

«Туркменпортал» сообщал уже о масштабной экспедиции «Рамсар 24», организованной Министерством охраны окружающей среды Туркменистана с 20 по 27 декабря, в ходе которой было обследовано побережье туркменского сектора Каспия.

Возглавил «Рамсар 24» ученый-орнитолог, доктор биологических наук, профессор Эльдар Анверович Рустамов. Именно он стоял у истоков становления Туркменистана как одной из сторон Рамсарской конвенции (Конвенции о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц), оказывал и оказывает содействие в изучении и номинировании водно-болотных угодий страны в Рамсарский список.

Сегодня мы встретились с ученым, чтобы узнать о деталях экспедиции.

— Эльдар Анверович, какие ключевые задачи стояли перед экспедицией?

— Основная задача была получить новые данные о распределении водно-болотных птиц в зависимости от продолжающегося падения уровня моря (он достиг уже отметки -29,15 м) на разных участках туркменского побережья Каспия.

— Чем «Рамсар 24» отличалась от прошлых экспедиций, были ли какие-то новшества?

— Мониторинг туркменских морских берегов ведется уже более полувека. И, казалось бы, что может быть здесь нового: из года в год орнитологи Хазарского заповедника (Сахатмурат Маммедов, Александр Щербина и другие специалисты) осуществляют мониторинг побережья, ведя описание и учет птиц на постоянных маршрутах? Однако, не в каждые годы, маршрутами (за исключением авиаучетов) можно было масштабно охватить все участки побережья по разным причинам. И только в этом году, благодаря оперативности организаторов, в первую очередь Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, нам удалось за короткий срок пройти весь берег от поселка Эсенгулы до поселка Карабогазгол. Мы «сняли картину» птичьего населения и описали состояние местообитаний птиц почти одновременно на всех 33 участках туркменского побережья. Это было удачей. Оперативности отряда не помешал даже большой состав нашей команды, состоявшей из 13 человек, у каждого из них был свой круг задач. В отряде было 3 учетчика-орнитолога, 2 журналиста и 2 телеоператора, фотограф-анималист, аудитор-экономист, 3 водителя и сопровождающий нас погранслужащий.

— На ваш взгляд, в чем уникальность водно-болотных угодий туркменского Каспия?

— Об уникальности Юго-Восточного Каспия и огромных скопления у его берегов зимующих водоплавающих птиц — лысух, уток, гусей, бакланов, лебедей, фламинго и других, писали еще путешественники 19 века. Именно поэтому в начале 1930-х годов был создан Эсенгулыйский орнитологический заповедник. Впоследствии он расширился и был переименован в Красноводский. В начале 1990-х годов он стал называться Хазарский государственный природный заповедник. Нынче же — эта заповедная территория, которая была номинирована Туркменистаном в 2009 году в Рамсарский список водно-болотных угодий международного значения, считается одной из ключевых в Центральной Азии. Она является пристанищем для десятков, а порой и сотен зимующих у нас водоплавающих и других околоводных птиц. Номинацией этой территории, наша страна узаконила свое вхождение в Рамсарскую конвенцию, которая была подписана 18-ю странами еще в 1971 году. В настоящее время к ней присоединилось более 170 стран.

— Были ли какие-то неожиданные открытия в ходе экспедиции?

— Конечно! Во-первых, сам факт, что в этом году было учтено более 200 тысяч особей водно-болотных птиц 38 видов, говорит сам за себя. Давно мы не собирали такого богатого «урожая»: в отдельные годы прошлого десятилетия численность зарегистрированных птиц на «зимних квартирах» у берегов нашего Каспия не превышала 160 тысяч. Во-вторых, было учтено более 30 тысяч розовых фламинго, что тоже является своеобразным рекордом. В-третьих, порадовали встречи с малыми лебедями, занесенными в Красную книгу. В последний раз они отмечались в январе 2019 года.

— Когда-то на нашем Каспии, собирали обильные урожаи рачка-артемии, который служит кормом для птиц. А как нынче обстоят дела с «урожайностью» рачка?

— Отвечу прямо: то было лишь однажды в начале 1990-х годов. Больше такого уже не повториться. Всё произошло по вине человека, когда практиковались «игры» с перекрытием и закрытием дамбы в проливе Карабогазгол. Это изменило солёность воды в проливе и привело к взрывному росту популяции этого рачка. Попытки искусственного разведения оказались безуспешными.

— Эльдар Анверович, спасибо вам за беседу. «Туркменпортал» желает вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов на благо туркменской науки.