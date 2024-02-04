В школе Ашхабада проведена встреча, посвященная туркменским национальным ремеслам
Работники Государственной детской библиотеки Туркменистана имени Базара Аманова провели в средней школе №76 города Ашхабада встречу с детьми. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры Туркменистана.
Цель мероприятия – пропаганда туркменских национальных ремесел среди подрастающего поколения.
Библиотекари рассказали ребятам интересные истории о развитии ремесел с древности до наших дней.
Как живое приложение к беседе была развернута мини-выставка с экспонатами, представляющими образцы национальных ремесел.
Ребятам также на практике продемонстрировали некоторые виды рукоделия.