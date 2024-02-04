В Республике Корея прошла презентация первой книги Президента Туркменистана

В посольстве Туркменистана в Республике Корея прошла встреча, посвященная объявлению 2024 года Годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги» и презентации книги Президента Сердара Бердымухамедова «Молодёжь – опора Родины», сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В мероприятии приняли участие туркменские студенты, обучающиеся в Республике Корея. Посол Туркменистана Бегенч Дурдыев в своем выступлении отметил великое значение творческого наследия Махтумкули Фраги, призывающего к единству и гуманизму. Также была представлена книга Президента Туркменистана, имеющая большое значение для воспитания подрастающего поколения.

Участники мероприятия констатировали масштабную работу по популяризации наследия Махтумкули Фраги на международном уровне. В этой связи в 2024 году состоятся конференции и встречи, укрепляющие сотрудничество в культурной сфере. Было особо подчеркнуто, что мировым признанием творчества поэта стало объявление нынешнего года Годом Махтумкули Фраги организацией ТЮРКСОЙ.