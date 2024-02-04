В Ашхабаде состоялась конференция в честь Всемирного дня водно-болотных угодий

В Ашхабаде состоялась конференция, посвященная Всемирному дню водно-болотных угодий и организованная Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

В числе спикеров, выступивших на конференции, были: член Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы ЦА, доктор биологических наук, профессор Эльдар Рустамов, директор института пустынь, растительного и животного мира Пирли Кепбанов, член Координационного комитета Рамсарской региональной инициативы ЦА, кандидат биологических наук Джумамурад Сапармурадов, независимый аудитор Национального технопарка АНТ Бердиназар Ходжаназаров, главный редактор журнала «Экология» Мырат Акыев и другие. В качестве модератора конференции выступил представитель Туркменского сельскохозяйственного университета им. С.Ниязова — С.Аннамухамедов.

В докладах спикеров были освещены такие темы, как роль Рамсарской конвенции в сохранении водно-болотных угодий планеты, обязательства Туркменистана как одной из сторон Рамсарской конвенции, региональное партнерство Туркменистана в экологической и природоохранной деятельности, направленной на сохранение «рамсарских территорий» и другие вопросы.

Эльдар Рустамов как руководитель недавно проведенной экспедиции «Рамсар 2024», представил обширную презентацию по результатам этого исследования.

Он также осветил вопрос номинирования потенциальных водно-болотных территорий Туркменистана в Рамсарский список.

В рамках конференции состоялся также круглый стол с участием ученых-экологов.

Ранее мы сообщали, что в Туркменистане отмечается Всемирный день водно-болотных угодий.