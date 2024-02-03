Ученые назвали отличительные признаки умного человека

Заваленный бумагами стол является одним из признаков умного человека. Исследователи из Гронингенского университета (Нидерланды) утверждают, что такой «бардак» говорит о ясности мышления и способности генерировать нестандартные идеи. Об этом сообщает Mail.ru.

Психологи из Массачусетского технологического института (США) уверены, что меткие шутки – это верный спутник богатого словарного запаса и быстрой реакции, а значит, и высокого интеллекта. Кроме того, люди, которые поздно ложатся спать, чаще имеют высокий IQ.

Еще одним признаком большого ума является склонность к рефлексии.

Интересно, но именно те, кто обладает незаурядным умом, чаще всего не склонны акцентировать внимание на своих интеллектуальных способностях.