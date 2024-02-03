Туркменистан принял участие в Глобальной конференции по цифровому образованию в Шанхае

В Шанхае с 29 по 31 января 2024 года прошла Всемирная конференция по цифровому образованию. В работе форума приняли участие 800 представителей из 70 стран и регионов, в том числе 20 министров образования. В составе туркменской делегации конференцию посетили представители Министерства образования и Агентства «Туркменарагатнашык».

Основная цель конференции – вывести образование на новый уровень с помощью передовых технологий. Отмечалось, что модернизация цифрового образования способствует развитию равноправной и качественной системы образования, а также реализации Целей устойчивого развития ООН.

Участники подчеркнули важность изучения передового опыта КНР и наращивания сотрудничества с Китаем в сфере цифровизации образования.

Представители Китая на конференции заявили о необходимости выведения многостороннего взаимодействия в области цифрового образования на новый уровень. Также Китай представил отчеты о развитии цифрового образования в мире и о сотрудничестве с другими странами.

Также в рамках конференции официально начал работу Всемирный альянс цифрового образования, призванный развивать сотрудничество ведущих вузов в сфере цифровизации. Обсуждались также вопросы развития искусственного интеллекта.

По итогам конференции было заявлено, что Китай будет активно использовать лучшие мировые практики цифрового образования и внедрять инновации, чтобы внести вклад в формирование сообщества единой судьбы.