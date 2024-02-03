Представительство «РЖД» в Туркменистане сосредоточится на всестороннем углублении сотрудничества

В Ашхабаде состоялась встреча делегации ОАО «РЖД» с представителями АООТ «Туркмендемирёллары». На ней обсуждались вопросы открытия представительства российского железнодорожного холдинга в Туркменистане и проект пассажирского электропоезда Ашхабад-Аркадаг.

Генеральный представитель ОАО «РЖД» в Туркменистане Иван Тонких рассказал о планах развития сотрудничества по этим направлениям, передает издание SNG.Today.

По поводу представительства он сообщил, что в феврале завершится процедура регистрации, и с марта начнется полноценная работа.

– Ашхабадский офис «РЖД» будет представлять интересы сторон, ускорять реализацию долгосрочных проектов. Продолжится процесс грузовых и транзитных ж/д перевозок между нашими странами, – отметил Тонких.

По его словам, открытие офиса означает серьезные планы по углублению интеграции, цифровизации, обмену документами, запуску совместных проектов и наращиванию грузооборота. Цель – комплексный подход к взаимодействию ж/д организаций РФ и Туркменистана.

Также в ходе визита обсуждался проект пассажирского экспресса Ашхабад-Аркадаг. «РЖД» предлагает рассмотреть несколько технологических вариантов.