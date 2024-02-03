Определен состав сборной Туркменистана на чемпионат Азии по тяжелой атлетике

Тренерский штаб женской и мужской сборных Туркменистана по тяжелой атлетике определился с окончательным составом команд на чемпионат Азии, который пройдет с 3 по 10 февраля в Ташкенте.

В состав женской команды вошли Кристина Шерметова и Юлдуз Джумабаева (обе – весовая категория до 55 кг), Полина Гурьева (до 76 кг) и Анамджан Рустамова (до 81 кг).

В составе мужской команды выступят Сеитджан Мирзаев (до 61 кг), Буняд Рашидов и Бектимур Реимов (оба – до 73 кг), Максад Мередов (до 81 кг), Гайгысыз Тораев (до 89 кг), Шахзатбек Матякубов (до 96 кг) и Ходжамухаммет Тойчиев (свыше 109 кг).

Стоит отметить, что на чемпионате Азии в Ташкенте туркменские спортсмены имеют возможность набрать рейтинговые очки на пути к Олимпиаде в Париже.