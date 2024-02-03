Намечены новые направления партнерства Туркменистана и Шри-Ланки

В ходе встречи с государственным министром иностранных дел Шри-Ланки Таракой Баласурией посол Туркменистана Ш.Гельдыназаров обсудил пути расширения сотрудничества между странами, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны отметили наличие потенциала взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах. В частности, выделяются такие перспективные направления, как межпарламентские контакты, энергетика, транспорт, текстильная промышленность, туризм и образование.

Особое внимание было уделено культурным связям. Посол проинформировал о праздновании на международном уровне 300-летия со дня рождения Махтумкули Фраги, в связи с чем 2024 год в Туркменистане объявлен годом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».