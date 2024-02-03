Животноводы Лебапа планируют получить в этом сезоне более 72 тысяч ягнят

В настоящее время в Лебапском велаяте действуют животноводческие фермы «Сердар», «Джейхун», «Каракум», «Таллымерджен», «Кёйтендаг». Общая численность крупного рогатого скота в них составляет более 166 тысяч голов.

В данное время стада откочевали на зимовку на равнины Каракумов и Гызылгумов, а также в предгорья Койтендага.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», проводившаяся подготовка к зимнему сегодня позволяет обеспечить хорошую и теплую зимовку скота.

В эти дни на особом контроле животноводов находится более 94 тысяч овцематок. Слаженность работы профильных специалистов, ветеринарных врачей, чабанов-арендаторов даёт свои положительные результаты.

В этом сезоне фермеры планируют получить более 72 тысяч ягнят, отмечает источник.