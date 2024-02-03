В Японии состоялась встреча послов Туркменистана и США

В четверг в Токио состоялась встреча посла Туркменистана в Японии Атадурды Байрамова с послом Соединённых Штатов Америки в Японии Рамом Эмануэлем в рамках формата «Центральная Азия + США».

А.Байрамов подтвердил готовность Туркменистана к дальнейшему укреплению конструктивного партнерства с США в интересах взаимного процветания. В частности, было отмечено, что в ходе первого саммита в формате «Центральная Азия + США» 19 сентября 2023 года в Нью-Йорке с участием президентов стран, была предоставлена хорошая возможность обсудить ряд вопросов, в том числе связанных с региональной безопасностью, торговлей и изменением климата. Встреча такого формата зарекомендовала себя как эффективная региональная платформа для углубления экономического сотрудничества, поддержания безопасности, а также устойчивого развития в Центральной Азии, отметил посол.

По итогам встречи стороны подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества по вопросам, связанным с расширением экономического и энергетического сотрудничества, изменением климата, а также противодействием вызовам и рискам современности, сообщается на сайте Посольства Туркменистана в Японии.