В городе Аркадаг состоялся круглый стол по вопросам развития здравоохранения

В Центре охраны здоровья матери и ребенка города Аркадаг состоялся круглый стол по вопросам развития здравоохранения.

Как сообщает издание «Туркменистан: золотой век», в мероприятии приняли участие представители Информационного центра министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, Центра охраны здоровья матери и ребенка города Аркадаг и Совета Молодежной организации Туркменистана имени Махтумкули.

Участники встречи обсудили достижения и перспективы развития отечественной системы здравоохранения. Особое внимание было обращено на проводимую комплексную работу по охране здоровья матери и ребенка, на возможности здравоохранения, созданные в городе Аркадаг.

Напомним, что недавно состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Государственным комитетом по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана и консалтинговой компанией ФРГ Goetzpartners Emerging Markets GmbH по строительству в Аркадаге медицинского кластера международного уровня.

Спикеры отметили, что создание кластера в «умном» городе Туркменистана выведет национальную систему здравоохранения и медицинской промышленности на новый уровень.

Богатая база экологически чистого лекарственного сырья, которым богат Туркменистан, позволит производить различные виды медицинской продукции не только для внутреннего потребления, но и для экспорта, отмечает источник.