В Ашхабаде прошло мероприятие, посвященное Китайскому новому году

В Ашхабаде, в отеле «Йылдыз» состоялось мероприятие, посвященное Китайскому новому году.

В мероприятии, которое проходило в гибридном формате, приняли участие представители дипломатических миссий КНР в Центральной Азии, а также приглашенные гости, сообщает МИЦ.

Ван Шуанхуэй, специалист по китайской истории и культуре, рассказал собравшимся об истории праздника. Участники активно задавали спикеру вопросы, связанные с традициями и обычаями Китайского нового года.

В этом году Китайский новый год начнется 10 февраля и завершится праздником фонарей на 15-й день. Большинство китайских семей соберутся на свой ежегодный ужин воссоединения.

В дословном переводе Китайский новый год звучит как Праздник весны. По мнению жителей Китая, в первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни. С давних времен этот праздник является главным и самым продолжительным в Китае.

Далее с речью выступил чрезвычайный и полномочный посол КНР в Туркменистане Цянь Найчэн, отмечает источник.