«Ахал» приступил к работе на тренировочном сборе в Турции

Туркменский «Ахал» прибыл в Анталью (Турция), где приступил к работе в рамках тренировочного сбора, сообщает пресс-служба клуба. В пятницу после приезда у подопечных Сердара Гельдыева состоялась утренняя тренировка.

В рамках подготовки к стартующему 4 марта чемпионату Туркменистана-2024 футболисты «Ахала» проведут в Турции ряд контрольных матчей. Один из них запланирован на 3 февраля с командой «Оболонь», другой на 8 февраля – с «Александрией».

В новом сезоне «Ахал» нацеливается на возврат чемпионского титула, который был завоёван в 2022 году. С этой целью в открывшееся 1 января трансферное окно тренерский штаб усилил состав команды шестью футболистами. В «Ахал» перешли: Азизбек Бекчанов и Ильяс Чарыев (оба – из «Копетдага»), Игорь Секов и Ягшисахет Довлетгельдыев (оба – из «Мерва»), Акмаммет Метдаев из «Небитчи», Шыхдурды Амандурдыев из «Шагадама».

Напомним, в прошлом сезоне команда Сердара Гельдыева заняла четвёртое место среди девяти команд в высшей лиге чемпионата Туркменистана.

Перед началом нового сезона ФК «Ахал» официально сменил логотип, в котором использовано минимальное количество цветов. Центральное место в нём занимает знак Главного управления «Туркменнебитонумлери» – основного спонсора команды. Также указан год основания клуба – 1989.

«Новый логотип символизирует начало новой эпохи в истории команды», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Как сообщает издание «Туркменистан: Золотой век», «Ахал» – первый туркменский футбольный клуб, который дважды удостоился права выступать в Лиге чемпионов АФК. В 2022 году эта команда впервые представила Туркменистан в главном азиатском футбольном клубном соревновании.

На проходившем в Джидде (Саудовская Аравия) двухкруговом турнире с участием четырёх клубов из Туркменистана, Ирана, Катара и Объединённых Арабских Эмиратов футболисты Главного управления «Туркменнебитонумлери» одержали первую в истории победу в Лиге чемпионов АФК, обыграв катарскую «Аль-Гарафу» – 4:2. А в матче дебюта в этом престижном в Азии клубном соревновании отобрали очки у финалиста Лиги чемпионов АФК-2015, бронзового призёра ОАЭ «Шабаба Аль-Ахли» из Дубая, сыграв с ним вничью – 1:1.

По итогам же шести матчей «Ахал» с 4 очками занял 4 место в группе «С», пропустив вперёд «Аль-Гарафу» (5 очков), «Шабаб Аль-Ахли» (10 очков) и иранский «Фулад» (12 очков).

В прошлом году «Ахал» второй раз подряд предпринял попытку побороться за главный клубный футбольный трофей Азии, заняв в группе «А» в соперничестве с командами «Аль-Айн» (ОАЭ), «Аль-Фейха» (Саудовская Аравия) и «Пахтакор» (Узбекистан) четвёртое место.