Эксперт Ильясов рассказал о перспективах производства и экспорта серы в Туркменистане

Одним из перспективных направлений развития газохимической отрасли Туркменистана является производство и экспорт серы. На этот продукт в мире растет спрос со стороны иностранных компаний из России, Швейцарии, Афганистана и других стран, сообщил доктор технических наук Аллаберды Ильясов в интервью изданию CentralAsia.news.

По словам эксперта, крупнейшее месторождение самородной серы в Туркменистане находится возле города Магданлы Лебапского велаята (бывш. Говурдак). Его запасы формировались в результате биохимических процессов при отложении осадочных пород.

Ильясов отмечает, что спрос на серу на мировом рынке будет стабильно расти благодаря использованию в производстве серной кислоты для получения фосфорной кислоты и фосфорных удобрений. Другими перспективными направлениями являются применение серы в дорожном строительстве и производстве стройматериалов.

Важнейшей сферой потребления серы является такжзе сельское хозяйство. Серосодержащие соединения, такие как сульфат аммония, широко используются в качестве удобрений. Для расширения присутствия на этом рынке Туркменистану необходимо развивать производство новых видов удобрений на основе серы.

В завершении аналитик обратил внимание на то, что добыча и переработка серы может стать одним из ключевых направлений развития химической промышленности Туркменистана

– Реализация серы как сырьевого ресурса и ее переработка является одним из важнейших инвестиционных показателей экономики Туркменистана. Учитывая ее огромный запас, страна может стать одним из мировых лидеров производства и переработки этого химического элемента, – заключил Аллаберды Ильясов.