Туркменистан и Армения обсудили расширение торгового сотрудничества

В Ереване прошла встреча посла Туркменистана Мухаммеда Аязова с вице-президентом Торгово-промышленной палаты Армении Кареном Ивановым. На встрече обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического потенциала двух стран и увеличения товарооборота.

Как сообщает пресс-служба туркменского диппредставительства, вице-президент ТПП выразил готовность открытия торгового дома Туркменистана в Армении. Помимо этого, армянская делегация планирует принять участие в выставке современных пищевых технологий «Агро-Пак Туркменистан», которая пройдет в Ашхабаде в мае 2024 года.

По словам К.Иванова, в Ереване растет интерес к промышленной продукции из Туркменистана. Стороны выразили готовность расширить номенклатуру товарооборота.

Также обсуждались вопросы транспортно-логистической инфраструктуры и налаживания новых логистических маршрутов.