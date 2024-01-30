Туркменистан закупит запчасти для портовой техники

Агентство «Туркмендениздеряёллары» объявило международный тендер на поставку запасных частей для оборудования и техники Туркменбашинского международного морского порта. Цель тендера – обеспечить бесперебойную работу порта путем своевременного ремонта и технического обслуживания, сообщает официальный сайт агентства.

Тендер включает 5 лотов. В частности, запчасти требуются для портальных и подъемных кранов, грузовиков, такелажного оборудования, а также для автопарка и аварийно-спасательной службы порта.

Согласно условиям тендера, компании-поставщики должны предоставить заявки и тендерные предложения в запечатанных конвертах до 1 февраля 2024 года по адресу: 745000 Туркменистан, Балканский велаят, г. Туркменбаши, ул.Шагадам 8 «А», Агентство «Туркмендениздеряёллары».

К участию допускаются как туркменские, так и иностранные компании. От соискателей требуются документы, подтверждающие их финансовую состоятельность и опыт работы в профильной сфере.

Цены на поставляемые товары должны оставаться неизменными на протяжении всего периода выполнения контракта по итогам тендера. Рассмотрение поступивших заявок и выбор победителя будет осуществлять специальная тендерная комиссия.