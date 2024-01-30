Таможенный пост «Гаудан» удостоен звания лучшего в Туркменистане по итогам 2023 года

Таможенный пост «Гаудан» Ашхабадской городской таможни на туркмено-иранской границе был удостоен звания «Лучшего таможенного поста 2023 года» по итогам профессионального конкурса, сообщает сайт Государственной таможенной службы Туркменистана.

Конкурс профессионального мастерства проводился среди таможенных постов и отдельных таможенников Туркменистан. Победитель в каждой номинации определялся по результатам тестирования и оценки работы за 2023 год.

Таможенный пост «Гаудан», расположенный на туркмено-иранской границе, был признан лучшим за высокие показатели работы по различным направлениям таможенной деятельности.

В конкурсе принимали участие как молодые специалисты, так и опытные таможенники. Победители были награждены грамотами и ценными подарками в продолжение церемонии вручения Государственных наград по случаю Дня защитников Отечества.