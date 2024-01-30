Состоялась туркмено-японская встреча по цифровому сотрудничеству

Представители профильных министерств и ведомств Туркменистана и Агентства цифровой трансформации Японии провели онлайн-встречу, целью которой стало определение перспективных направлений, которые могут представлять интерес для сотрудничества в цифровых технологиях.

Как сообщает пресс-служба Посольства Туркменистана в Японии, в ходе встречи обсуждались вопросы обмена опытом, создания совместных проектов, разработки образовательных программ, оказания консультативной поддержки.

Наметившееся сотрудничество открывает новые возможности для развития цифровых технологий в Туркменистане, отмечает источник.

Ранее мы сообщали, что Туркменистан и Япония расширяют связи в сфере образования.