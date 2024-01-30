Посол Туркменистана принял участие в мероприятиях по случаю 80-летия снятия блокады Ленинграда

Посол Туркменистана в России Эсен Айдогдыев 27 января посетил Санкт-Петербург, чтобы поучаствовать в торжествах, посвященных 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище дипломат возложил цветы к Монументу Героев-Туркменистанцев, погибших в боях за освобождение Ленинграда.

Участники мероприятий почтили память погибших в блокаде у монумента «Мать-Родина».

Кроме того, посол Туркменистана присутствовал на праздничном концерте на стадионе «Газпром Арена» с участием российских деятелей культуры и искусства.