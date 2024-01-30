Обзор процесса работы крупнейшего в Туркменистане завода по очистке воды

Крупнейший в Туркменистане завод по производству высококачественной пресной воды находится в этрапе Ак бугдай Ахалского велаята.

Завод построен в 2010 году турецкой компанией «Полимекс», его мощность – 250 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Рядом с ним располагаются два водозавода, построенные ранее; в том числе и самое первое сооружение мощностью в 100 тысяч кубометров в сутки, которое было построено в 1969 году и работает по сей день, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Водозабор для снабжения городов страны осуществляется из Каракум-реки. Работа по производству чистой воды начинается с отстаивания ее в открытом водоёме, куда она поступает сквозь плотный широкий слой камыша, который, как известно, является прекрасным биоплато для очистки вод от органических и других примесей. Рядом – мощная насосная станция, откуда вода без перерыва поступает в заводские цеха.

Через два отстойника вода подаётся на аэратор для обогащения кислородом и избавления от специфического запаха. Затем по сложной системе соединённых между собой глубоких отстойников, вода обрабатывается сначала коагулянтом, который притягивает и осаждает взвешенные частицы, а затем суспензией флокулянта, который используется при очистке промышленных и сточных вод.

После хлорирования вода подаётся в цех, где химизация удаляется посредством использования растворённого солевого коагулянта и известкованием, что сцепляет и осаждает ряд частиц. Этим достигается декарбонизация воды, снижение щелочности и временной жесткости.

Воду очищают неоднократно; окончательно – в двенадцати обширных бассейнах. После процедуры избавления от патогенной микрофлоры, эту воду можно пить.

При заводе работает лаборатория, где ежечасно проверяются пробы со всех этапов и на финише, устанавливается качество и химический состав воды.

Завод работает в круглосуточном режиме, что обеспечивают 180 специалистов, из которых 30% — женщины.

Водопользование столицы дополняет современный комплекс подземных каналов-коллекторов для вывода за пределы города дренажных, ливневых и канализационных стоков, что является важным этапом для развития городской инфраструктуры, обеспечения защиты окружающей среды. Эти воды поступают в подземные тоннели, и самотёком транспортируются на канализационно-очистные сооружения (КОС-300).

На объекте периодически проверяется состояние прудов и химсостав содержащихся в них вод в процессе подготовки для повторного использования. Делается анализ качества поступающих загрязнённых стоков и уровень их очистки, сопоставление результатов с предусмотренными допустимыми параметрами физических и химпоказателей в соответствии с санитарными нормами Туркменистана.

Всеми процессами на КОС-300 управляют из диспетчерского пункта в служебном корпусе. Обеззараживание очистной воды проводится по давно установленной схеме.

Данная вода после проверки санэпидемслужбы становится пригодной исключительно для полива лесопосадок, кормовых или технических культур.