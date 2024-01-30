В Туркменистане завершилось обустройство двух лесопитомников в Копетдагском государственном заповеднике. Один находится в горах Копетдага (2 гектара), другой — в примыкающей к пустыне Каракум приоазисной зоне на участке «Гяверс» (1 гектар).

Обустройство лесопитомников осуществлялось проектом ФАО/ГЭФ «Комплексное управление природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства Центральной Азии и Турции» (ИСЦАУЗР-2) в тесном сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

В рамках проекта для лесопитомников было закуплено все необходимое оборудование и инвентарь.

Среди основных задач питомника в горах Копетдага — расширение территорий агролесоводства, в том числе увеличение площадей орехово-ягодно-фруктовых садов: фисташки, миндаля, боярышника, ежевики, вишни.

Питомник будет поставлять посадочный материал арчи, платана, дагдана, туи и других культур для восстановления лесопосадок на деградированных склонах Центрального Копетдага и территории пикета Бакча в 50 километрах от Гекдепе.

Другой питомник в приоазисной зоне будет заниматься выращиванием саженцев плодовых, лиственных и декоративных деревьев, а также пустынных кустарников и полукустарников для развития очагового садоводства, формирования лесополос вокруг орошаемых полей, озеленения населенных пунктов и для расширения площадей пустынных лесов в Центральных Каракумах.

Расширение лесных площадей в горных условиях позволит существенно снизить воздействие процессов водной эрозии, особенно опасных селевых явлений. В условиях пустыни расширение посадок способствует повышению урожайности пастбищ, и, соответственно, благосостояния фермеров.

Кроме этого, лесные питомники послужат хорошими площадками для обучения представителей местных сообществ в рамках Полевых школ фермеров. Полученный опыт выращивания плодовых деревьев и адаптированной горной и пустынной растительности можно будет широко распространять в Туркменистане.

Проект ИСЦАУЗР-2 нацелен на расширение масштабов интегрированного управления природными ресурсами в подверженных засухе и засолению ландшафтах сельскохозяйственного производства в странах Центральной Азии и Турции. Его осуществление также вносит весомый вклад в реализацию Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием и Рамочной конвенции ООН по изменению климата в регионе Центральной Азии.