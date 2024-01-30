В МИД Туркменистана прошла встреча с правительственной делегацией КНР

Сегодня в Ашхабаде прошла встреча министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с делегацией КНР во главе с заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Хао Минцзином.

Стороны, обсудив широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия, отметили комплексный подход в развитии туркмено-китайских отношений.

Особо подчеркнута роль контактов межу главами двух государств, а также взаимодействие правительств в рамках «Программы о сотрудничестве между Правительством Туркменистана и Правительством КНР на 5 лет (2021-2025 годы)».

Стороны отметили актуальность взаимных политических консультаций, а также активные межпартийные и межпарламентские связи двух стран.

Стороны подчеркнули достигнутый высокий уровень торгово-экономических, культурных связей, а также взаимодействия в области образования и спорта.

В завершении стороны подтвердили значимость дальнейшего комплексного наращивания туркмено-китайского партнерства, сообщает МИД Туркменистана.