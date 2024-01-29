Американское космическое агентство NASA объявило о завершении миссии марсианского вертолета Ingenuity. Снимки, сделанные 18 января и отправленные на Землю, показывают, что вертолет повредил одну или несколько лопастей несущего винта во время посадки из-за повреждения лопастей, сообщает РБК со ссылкой на NASA.

Размеры Ingenuity составляют всего около 20 сантиметров, а размах лопастей до 120 сантиметров. По словам главы NASA Билла Нельсона, небольшой вертолет «пролетел выше и дальше, чем мы когда-либо могли себе представить». Он проработал почти три года вместо ожидаемых 30 дней.

«Историческое путешествие Ingenuity — первого воздушного летательного аппарата на другой планете — подошло к концу», — сказал он, добавив, что вертолет помог NASA «сделать невозможное возможным».

Ingenuity выступал в качестве марсохода и разведчика ровера Perseverance, отправленного на Марс в июле 2020 года. 18 января 2024 года он должен был совершить короткий вертикальный взлет, но во время посадки агентство потеряло связь с коптером на высоте около метра. На следующий день связь была восстановлена, однако взлететь вертолет уже не мог.

Специалисты NASA проведут окончательные испытания систем вертолета и скачает оставшиеся изображения и данные из его встроенной памяти.

Впервые Ingenuity оказался на Марсе 18 февраля 2021 года, будучи прикрепленным к марсоходу Perseverance. 19 апреля вертолет оторвался от него и совершил первый управляемый полет.

Основной задачей вертолета Ingenuity, как планировало NASA, должна была стать отработка технологии полета в разреженной марсианской атмосфере, плотность которой приблизительно в 100 раз ниже, чем на Земле.