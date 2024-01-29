Microsoft решила сократить 8% сотрудников игрового подразделения

Корпорация Microsoft сократит 1,9 тыс. сотрудников компаний – разработчиков компьютерных игр Activision Blizzard, Xbox и ZeniMax, входящих в ее видеоигровое подразделение Microsoft Gaming. Это 8% от их общего числа, сообщает ТАСС со ссылкой на портал The Verge.

«Руководства Microsoft Gaming и Activision Blizzard стремятся иметь единую стратегию по развитию и конкретный план с устойчивой структурой расходов <…>. Как часть этого процесса мы приняли тяжелое решение сократить на 1,9 тыс. численность кадрового состава нашего игрового подразделения из 22 тыс. человек», — цитирует портал письмо главы Microsoft Gaming Фила Спенсера.

Сокращение, как следует из письма, затронет главным образом штат компании Activision Blizzard.

Кроме того, Activision Blizzard покинут ее глава Майк Ибарра, который проработал в Microsoft более 20 лет, и главный дизайнер и один из основателей компании Аллен Адам.

Microsoft планирует объявить имя нового президента Activision Blizzard на следующей неделе.