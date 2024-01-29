HP заявила о планах кардинально изменить индустрию ПК, оснастив их ИИ

Новая категория персональных компьютеров HP, которая появится в продаже уже в этом году, будут оснащены специализированными чипами искусственного интеллекта. Об этом на Всемирном экономическом форуме, он заявил генеральный директор HP Энрике Лорес, сообщает Inc.

«Это, вероятно, одно из самых больших изменений в индустрии ПК с момента его изобретения более 20 лет назад», — сказал Лорес.

Работа с искусственным интеллектом, как известно, очень энергозатратна для микропроцессоров, и большая часть современного программного обеспечения работает удаленно, в облаке. Однако новые ПК позволят пользователям запускать ИИ локально.