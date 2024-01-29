Forbes: Бернар Арно вновь поднялся на вершину рейтинга богатейших людей планеты

Президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно стал самым богатейшим человеком мира, опередив Илона Маска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт журнала Forbes.

По информации издания, состояние Арно выросло на $21,6 млрд и к настоящему моменту оценивается в $205,8 млрд.

Илон Маск оказался в списке вторым. Совокупный капитал его компаний Tesla и SpaceX составил $204,2 млрд.

За ними следуют основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($179,9 млрд), один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($142,6 млрд) и глава корпорации Meta Марк Цукерберг ($138,8 млрд).

Также в десятку богатейших людей планеты вошли глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($125,9 млрд) и основатель компании Microsoft Билл Гейтс ($122,8 млрд).