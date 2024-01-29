Apple официально позволит создавать сторонние магазины приложений для iPhone

Apple решила больше не препятствовать созданию сторонних магазинов приложении для iPhone на iOS. Однако пока что они будут доступны только в Европе, сообщает портал «Чемпионат».

Теперь пользователи в Европе получат возможность загружать приложения не только из App Store. Apple не будет взимать комиссию за продажи с приложений из сторонних магазинов, однако сами магазины должны иметь соответствующее качество и стандарты, поскольку платформам предстоит проходить контроль корпорации. При этом в магазинах могут выпускаться приложения, не проходящие в App Store.

Вдобавок Apple внезапно объявила, что теперь разрешает выпускать приложения для стриминга игр в App Store — это касается, например, GeForce Now и Xbox Cloud Streaming.