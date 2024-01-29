Apple официально позволит создавать сторонние магазины приложений для iPhone

Apple официально позволит создавать сторонние магазины приложений для iPhone

Apple решила больше не препятствовать созданию сторонних магазинов приложении для iPhone на iOS. Однако пока что они будут доступны только в Европе, сообщает портал «Чемпионат».

Теперь пользователи в Европе получат возможность загружать приложения не только из App Store. Apple не будет взимать комиссию за продажи с приложений из сторонних магазинов, однако сами магазины должны иметь соответствующее качество и стандарты, поскольку платформам предстоит проходить контроль корпорации. При этом в магазинах могут выпускаться приложения, не проходящие в App Store.
Вдобавок Apple внезапно объявила, что теперь разрешает выпускать приложения для стриминга игр в App Store — это касается, например, GeForce Now и Xbox Cloud Streaming.