Туркменский посол возложил цветы к Монументу Героев-Туркменистанцев на Аллее Памяти в Санкт-Петербурге

27 января в городе Санкт-Петербург были организованы мероприятия, посвященные 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В них принял участие посол Туркменистана в Российской Федерации Эсен Айдогдыев, сообщает пресс-служба туркменского диппредставительства в России.

В ходе торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище дипломат возложил цветы к Монументу Героев-Туркменистанцев, павших в боях за Ленинград, на Аллее Памяти. Участники церемонии почтили память погибших у комплекса «Мать-Родина».

В этот же день на стадионе «Газпром Арена» прошел праздничный концерт, посвященный знаменательной дате, с участием деятелей культуры и искусства РФ.