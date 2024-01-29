Гурбангулы Бердымухамедов обсудил повестку предстоящего заседания старейшин

Повестку предстоящей встречи со старейшинами обсудил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов на совещании с вице-президентом Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Реджепом Базаровым и управляющим делами Аппарата Халк Маслахаты Касымгулы Бабаевым.

В связи с организацией встречи со старейшинами в качестве одной из важных задач сегодняшнего дня была определена успешная реализация актуальных задач, обеспечение регулярного участия молодежи в деятельности, проводимой во всех сферах жизни нашего общества.

Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что старейшины играют важную роль в укреплении позитивных начал в туркменском обществе, вовлечении молодежи к честному труду и благородным поступкам, и подчеркнул, что их работа на этом поприще должна быть более эффективной.

Говоря об этом, спикер Халк Маслахаты подчеркнул важность обеспечения высокого организационного уровня заседания старейшин.