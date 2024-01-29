Гурбангулы Бердымухамедов обсудил приоритетные задачи на 2024 год

27 января Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание.

На совещании приняли участие вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базаров, управляющий делами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана К.Бабаев.

Предметами обсуждения стали задачи, стоящие перед Халк Маслахаты и Благотворительного фондом, как сил, объединяющих наш народ и вдохновляющих его на новые достижения, работы в рамках социально-экономического развития страны. Были определены приоритетные задачи на 2024 год.

В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов придал большое значение продолжению совместной планомерной работы Халк Маслахаты с Меджлисом, общественными объединениями и государственными учреждениями. Обращено внимание на важность освещения каждого проводимого мероприятия для вдохновения на будущие успехи граждан нашей страны, творчески трудящихся во всех сферах.

В ходе рабочего совещания отдельное внимание уделялось значимости работы Совета старейшин Халк Маслахаты, а также Совета старейшин при Благотворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.