Гурбангулы Бердымухамедов обсудил приоритетные задачи на 2024 год

Гурбангулы Бердымухамедов обсудил приоритетные задачи на 2024 год

27 января Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание.

На совещании приняли участие вице-президент Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова Р.Базаров, управляющий делами Аппарата Халк Маслахаты Туркменистана К.Бабаев.
Предметами обсуждения стали задачи, стоящие перед Халк Маслахаты и Благотворительного фондом, как сил, объединяющих наш народ и вдохновляющих его на новые достижения, работы в рамках социально-экономического развития страны. Были определены приоритетные задачи на 2024 год.
В этой связи Гурбангулы Бердымухамедов придал большое значение продолжению совместной планомерной работы Халк Маслахаты с Меджлисом, общественными объединениями и государственными учреждениями. Обращено внимание на важность освещения каждого проводимого мероприятия для вдохновения на будущие успехи граждан нашей страны, творчески трудящихся во всех сферах.
В ходе рабочего совещания отдельное внимание уделялось значимости работы Совета старейшин Халк Маслахаты, а также Совета старейшин при  Благотворительном фонде по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.