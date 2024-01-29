В iPhone будет интегрирован искусственный интеллект

Компания Apple добавит искусственный интеллект (ИИ) на свои смартфоны в середине 2024 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на газету Financial Times (FT).

По словам опрошенных экспертов, корпорация массово скупает стартапы и компании, специализирующиеся на ИИ. С 2017 года Apple приобрела 21 фирму, так или иначе связанную с разработкой технологий и инструментов искусственного интеллекта.

«Идет гонка вооружений в области ИИ, и Apple не собирается наблюдать за ней со стороны», — сказал аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз.

Специалисты Morgan Stanley полагают, что ИИ будет интегрирован непосредственно в iPhone, и раскрыли сроки появления технологии. Первые подобные функции, скорее всего, представят на конференции WWDC летом, на которой покажут iOS 18.

Apple пока не спешит представлять свои наработки в области ИИ, как это, например, уже сделала Samsung, желая предложить одно из лучших представлений этой технологии.

По словам аналитика консалтинговой фирмы по полупроводникам SemiAnalysis Дилана Пателя, процессоры Apple в том числе ориентированы на работу с ИИ. Поэтому технологии ИИ можно будет добавить и на старые устройства бренда.