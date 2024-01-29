В Туркменистане состоялись награждения военнослужащих в честь Дня защитников Отечества

В соответствии с Указом Президента Туркменистана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны генерала армии Сердара Бердымухамедова, в честь Дня защитников Отечества группа военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов была удостоена государственных наград, сообщает МИЦ.

Сотрудникам военных и правоохранительных органов Туркменистана, внесшим весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, в торжественной обстановке были вручены государственные медали, присвоены воинские и специальные звания.

Согласно Указу главы государства, награжденные также получили очередные классные чины. Церемонии награждения стали ярким свидетельством заслуг защитников Отечества перед туркменским народом.