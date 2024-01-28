Юный музыкант из Туркменистана занял призовое место на международном конкурсе

Эзиз Гарягдыев, ученик Специальной музыкальной школы-интернат при Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой занял третье место на IX Всероссийском конкурсе инструментального исполнительства среди учащихся детских музыкальных школ и детских школ искусств «Музыкальный марафон», который проходил в Санкт-Петербурге.

Эзиз выступил в номинации «игра на духовых и ударных инструментах» в онлайн формате, исполнив первую часть «Концерта для гобоя с оркестром» Алессандро Марчелло (переложение для гобоя с фортепиано до-минор).

Эзизу 12 лет, учиться музыке он начал в раннем детстве. Из всех духовых инструментов Эзиз выбрал самый сложный – гобой. Благодаря своему педагогу Ахмату Чарыяровичу Абаеву, юный музыкант очень увлекся инструментом, и делает в этом направлении видимые успехи.