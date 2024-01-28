Туркменистан подтвердил приверженность борьбе с терроризмом

23 января 2024 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся ежегодный брифинг Высокого уровня о программах и проектах Контртеррористического управления ООН, осуществляемых в Центральной Азии, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век»

Открывая брифинг, заместитель Генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков отметил, что государства Центральной Азии продолжают наращивать свои индивидуальные и коллективные усилия по предотвращению и противодействию терроризму и насильственному экстремизму на национальном, региональном и международном уровнях.

Он подчеркнул, что правительства стран Центральной Азии демонстрируют свою приверженность коллективным действиям по предотвращению и противодействию террористическим угрозам и выполнению соответствующих обязательств в рамках международного права.

Воронков поблагодарил государства-доноры, включая Туркменистан, за ценный вклад и финансовую поддержку деятельности Контртеррористического управления. Он отметил, что добровольные взносы являются основным источником финансирования деятельности ООН в этом направлении и играют ключевую роль в обеспечении эффективной борьбы с терроризмом.

Была отмечена значимость действующей Сети раннего оповещения по борьбе с терроризмом в регионе, создающей основы для активизации и систематизации обмена информацией, а также координации работы различных национальных и региональных структур, действующих в этой сфере в Центральной Азии и сопредельных странах.

В своем выступлении посол Туркменистана в ООН А.Атаева отметила, что Туркменистан продолжает решительно и всесторонне реализовывать пятилетнюю Национальную стратегию и План действий по предотвращению насильственного экстремизма и противодействию терроризму, принятые в 2020 году при поддержке КТУ ООН.

Она подчеркнула, что приоритетными для Туркменистана остаются такие сферы как механизмы раннего предупреждения и превентивной деятельности, в частности Сеть раннего оповещения, а также обеспечение безопасности и стабильности энергетической и транспортной инфраструктуры в контексте террористических угроз с акцентом на развитие Глобальной экспертной сети ООН по защите уязвимых целей от террористических атак.

Атаева отметила готовность Туркменистана к осуществлению практического содействия структурам ООН в дальнейшей реализации вышеуказанных инициатив.