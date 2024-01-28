Туркменистан отмечает День защитников Отечества

Сегодня в Туркменистане отмечается День защитников Отечества. Тёплые пожелания звучат в адрес военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, курсантов вузов силовых ведомств Туркменистана, для которых 27 января – профессиональный праздник.

Во все времена туркменский народ с уважением и почётом относился к храбрым воинам, верным священной присяге, мужественно и с честью выполняющим свой воинский долг.

Руководствуясь приоритетными задачами Военной доктрины, носящей исключительно оборонительный характер и полностью отвечающей миролюбивой внешней политике нейтрального Туркменистана, доблестные защитники Отечества обеспечивают мир и спокойствие в стране, благополучную жизнь народа.

Повышение мощи Вооружённых Сил, укрепление материально-­технической базы и инфраструктуры, обеспечение самым современным вооружением и военной техникой, рост духовно-­интеллектуальной и физической готовности военнослужащих, социальная защита их семей всегда остаются для руководства страны первоочередными задачами.

Лучшим напоминанием о былых ратных днях, а также силе и мощи современных отечественных Вооружённых Сил является, безусловно, военный парад. Нет показательней и красочней зрелища, проходящих в едином строю военных, которые своим мужественным видом демонстрируют могущество туркменской армии.

В эти дни в честь праздника в каждом регионе страны проводятся концерты, торжества, творческие встречи, семинары, «круглые столы», показательные спортивные выступления военнослужащих.

В спортивных школах, воинских частях организуются соревнования, в том числе по национальным видам спорта. В этот праздничный день военнослужащие вспоминают великих полководцев, которые внесли весомый вклад в историю защиты Туркменского государства. Это: Гёроглы бег, Тогрул бег, Чагры бег, Алп Арслан, Мялик ша, султан Санджар, Байрам хан, султан Джелаледдин и другие, сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».